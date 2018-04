Andrea Legarreta habla sobre sus “peleas” con Galilea Montijo y Magda Rodríguez

Desde que arrancó la nueva temporada del programa “Hoy” se ha especulado que Andrea Legarreta tiene una mala relación con Galilea Montijo y Magda Rodríguez.

Tras los rumores, Andrea Legarreta decidió romper su silencio y desmintió que sea enemiga de Galilea Montijo.

Además, Andrea explicó que sí está en un proceso de adaptación, pero que no tiene problemas y ni está en riesgo su participación en la emisión que conduce desde hace de 20 años.

“Estando de vacaciones no hay tiempo para enterarte de HARTO rumor… Jajajajaja Y sobre todo TANTA mentira… No, no estoy castigada ni tuve pleito con Magda, nuestra nueva productora de HOY… Cada año pedimos una semana de Semana Santa para convivir en familia, debido a nuestros trabajos, los momentos en familia no son muchos y son NECESARIOS… Lo del supuesto pleito con Magda es una mentira ABSOLUTA, desde el día uno, ella ha sido amable, cálida y paciente escuchando todo lo que le he comentado acerca de la nueva etapa y la importancia de que nuestro amado público de tantos años sea apapachado y escuchado… Son tiempos de “adaptación” y estoy segura todo irá mejorando día a día…”, inició.

Por otro lado, Andrea Legarreta y Galilea Montijo decidieron publicar en Instagram un video donde las vemos callando los rumores de su enemistad con un gracioso filtro.