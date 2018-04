Andrea Legarreta aclara por qué no se apareció en entrevista con Atala Sarmiento

Cuando muchos esperaban el enfrentamiento entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta con Atala Sarmiento, las conductoras brillaron por su ausencia en la edición del jueves del programa “Hoy”.

Esto no pasó desapercibido en las redes sociales y los seguidores del matutino no perdieron oportunidad en criticar a las presentadoras. Tal vez cansada de los cuestionamientos, Andrea Legarreta decidió aclarar por qué no estuvo en el promocionado encuentro con Atala.

La bella conductora utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que ella siempre estuvo dispuesta a participar del encuentro con Sarmiento, pero que la decisión de no participar de la entrevista fue de su productora Magda Rodríguez.

“A todos los que se han preguntado los motivos por los que no estuvimos en la entrevista con Atala, les pido le pregunten a nuestra productora, es ella quien decide quienes vamos en cada sección. Justo ayer le dije que yo no tendría ningún problema de estar presente”, escribió en la red social.

Cabe mencionar que previo a la visita de Atala Sarmiento al programa “Hoy”, Andrea Legarreta dijo ser una persona “sin resentimientos y muy respetuosa”, pese a que la expresentadora de “Ventaneando” hizo comentarios que afectaron duramente a su familia en el pasado.