Ana Bárbara muestra su figura de infarto y deja en shock a sus fans en Instagram

Ana Bárbara sabe a la perfección cómo cautivar a sus fanáticos en Instagram. Sin embargo, lo que la mantiene llena de vida y de mucha energía es el amor. ¡Aquí te lo contamos todo!

Hace poco su gran amiga Edith Marquez contó a los medios mexicanos que Ana Bárbara mantiene una relación con un joven menor que ella por 15 años. Como se sabe, ambas comparten escenarios en su nuevo tour artístico.

“Honor a quien honor merece, tu novio [Ana] es un ser extraordinario, es un chavo maravillosos, buen corazón, supernoble”, dijo Márquez.

A pesar de los buenos comentarios que recibió la cantante, Ana Bárbara le reprochó en buen tono que ya la había delatado ante la prensa, ya que no había dado a conocer que vivía con su pareja.

“Ya me quedé sin palabras”, dijo la mexicana. “Ojalá promocionen la gira Par de reinas”, expresó a fin de salir bien liberada de las preguntas de los reporteros.

No cabe duda que Ana Bárbara no deja de cautivar a sus fanáticos y aunque es acechada por muchos hombres, su corazón solo le pertenece a uno. En sus fotografías los elogios y mensajes de buenos deseos no se hacen esperar.