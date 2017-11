American Music Awards: lista completa de ganadores

American Music Awards se realizó este domingo ante una gama de estrellas, donde deslumbraron en el escenario talentos como Selena Gomez, Demi Lovato, Lady Gaga, Pink, Kelly Clarkson, entre otros.

Se gozó de cada presentación, sin embargo, los momentos que causaron mayor emoción fue en cada anuncio de los ganadores de las categorías. Aquí la lista completa.

ARTISTADELAÑO:

Bruno Mars

ARTISTAFAVORITO DE ROCKALTERNATIVO

Linkin Park

COLABORACIÓNDELAÑO

Luis Fonsi ft Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito”

MEJORNUEVOARTISTADELAÑO

Niall Horan

MEJORARTISTAFEMENINO DE POP/ROCK:

Lady Gaga

MEJORARTISTAADULTOCONTEMPORÁNEO:

Shawn Mendes

MEJORARTISTAELECTRONICDANCEMUSIC:

​The Chainsmokers

MEJORDÚO O GRUPO DE ROCKPOP:

Imagine Dragons

MEJORCANCIÓN DE RAP/HIP HOP:

​DJ Khaled – “I’m the One” ft Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne

MEJORARTISTAMASCULINO DE COUNTRY:

​Keith Urban

ÁLBUMCOUNTRYFAVORITO:

Keith Urban – “Ripcord”

CANCIÓNCOUNTRYFAVORITA:

Keith Urban – “Blue Ain’t Your Color”