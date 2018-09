Alyssa Milano revela por qué demoró 30 años en revelar que fue víctima de abuso sexual

Fue el último viernes que el mundo del espectáculo norteamericano fue remecido tras las revelaciones que realizó la actriz Alyssa Milano a través de su cuenta de Twitter.

La recordada Samantha de la serie “¿Quién manda a quién?” (1984) contó que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia. Alyssa Milano, activista a favor de los derechos de la mujer, hizo revelación al responder al presidente norteamericano Donald Trump.

Trump manifestó en Twitter lo siguiente: “No tengo dudas de que, si el ataque a la Dra. Ford fue tan malo como ella dice, las acusaciones se hubieran presentado de inmediato ante las autoridades locales del orden público por parte de sus amados padres”. “¡Le pido que traiga esos documentos para que podamos conocer la fecha, hora y lugar!”, sentenció el mandatario.

Fue ese momento en el que Alyssa Milano le respondió de forma clara y contundente a Trump. “Oye, Donald Trump, escucha algo jod… Fui abusada sexualmente dos veces. Una vez, cuando era adolescente. Nunca presenté un informe policial y tardé 30 años en contárselo a mis padres. Si a algún sobreviviente de abuso sexual le gustaría agregar algo, por favor hágalo en las respuestas”, escribió.

Hey, @realDonaldTrump, Listen the fuck up.



I was sexually assaulted twice. Once when I was a teenager. I never filed a police report and it took me 30 years to tell me parents.



If any survivor of sexual assault would like to add to this please do so in the replies. #MeToohttps://t.co/n0Aymv3vCi