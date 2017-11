Allison Mack: actriz de la serie Smallville es acusada de liderar una secta sexual

La actriz Allison Mack que dio vida a Chloe Sullivan, la dulce periodista y amiga de Superman, en la popular serie ‘Smallville’ fue seriamente acusada de liderar una sociedad sospechosa de maltratar a las mujeres que la conforman. Esto, según Daily Mail.

De acuerdo al diario británico, la secta secreta se llama DOS, que vendría a ser el lado oculto de NXIVM, una organización que se define como un grupo de autoayuda en la que ofrecen cursos de negocios a profesionales llamados Programas de Éxito Ejecutivo (PEE).

Cabe señalar que en octubre, el periódico The New York Times reportó que NXIVM ocultaba una secta que maltrata a las mujeres que la integran, marcándolas como si fueran ganado, poniéndolas a una rigurosa dieta y castigándolas si no reclutaban suficientes esclavas para ellas mismas.

De acuerdo a Daily Mail, el fundador de la sociedad secreta es Keith Rainere, mientras que las nuevas integrantes son obligadas a entregar material comprometedor a su lider, quien sería la actriz de 35 años, Allison Mack.