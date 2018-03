Alexis Ayala: actor mexicano es tildado de "ridículo" por estas declaraciones

Luego que Alexis Ayala apareciera en el programa Hoy para hablar de la salud de su esposa Fernanda López, los seguidores no dudaron en criticarlo duramente y hasta tildarlo de “ridículo y exagerado” a través de las redes sociales.

Cabe recordar que Fernanda López sufrió una lesión durante su participación en el reality “Reto 4 Elementos”. A raíz de ello, la esposa de Alexis Ayala tendrá que someterse auna operación. Entre lágrimas el actor explicó lo sucedido.

“Mi esposa es atleta y no deportista. Estoy preocupado porque la van a tener que operar, ya que tiene 60% del hombro desgarrado y una fractura en el pie. Me dijeron que su rehabilitación puede durar hasta 6 meses”, indicó desesperado y llorando ante la sorpresa delos conductores y colegas de actuación.

Alexis Ayala contó que la producción lo contactó para platicarle sobre lo sucedido y él no se lo podía creer. “Ya quiero verla (a mi esposa), quiero abrazarla. Cuando hablé con ella escuché a una mujer lastimadísima físicamente, pero entera. Solo me dijo: ‘no llores’”, declaró.

Tras esta reacción, las críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales. “No sé si reírme, burlarme o llorar. Eso no me pareció real”, “Qué dramamón, dejarán de ser actores” y “Más actuado no se puede. Porquería de programa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

