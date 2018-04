Álex Lora: su hija posa desnuda a lo Kim Kardashian y causa furor en Instagram

Celia Lora , hija del conocido rockero Álex Lora, ha ganado protagonismo en el mundo de la farándula extranjera gracias a sus prominentes medidas y sus atrevidas poses que expuso en la conocida revista para caballeros, Playboy.

Celia Lora sabe de qué manera conquistar su vasto público masculino que tiene en su red social Instagram , plataforma digital que utiliza para exponer sus mejores ángulos y cautivar a sus seguidores.

No cabe la menor duda que, Celia Lora mantiene una figura que puede encandilar a cualquiera que se atreva a mirarla, y no tiene nada que envidiar a celebridades de la talla de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Nicki Minaj o Emily Ratajkowski, quienes no escatiman en posar sin ropa.

Celia Lora realiza desnudos artísticos con sumo cuidado, siendo estos los que más ‘me gusta’ le generan en el ciberespacio y que expuso de manera profesional en la conocida revista Playboy.

En esta ocasión, te dejamos una galería fotográfica para que descubras sus mejores encantos de la hija de Álex Lora y estamos seguros que querrás ser el yerno del cantante mexicano.