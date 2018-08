Alejandro Sanz arruina la fiesta a Maluma tras los MTV 2018 y lo deja en ridículo

Los MTV 2018 no solo dejaron históricas presentaciones como la de Jennifer López. También serán recordados por los entredichos que se originaron días después de celebrada la gala. Hace unos días, por ejemplo, Maluma presumió haber sido el primer latino en interpretar una canción completa en español durante el certamen, un dato que fue corregido Alejandro Sanz.

A través de sus historias de Instagram, el cantante español le recordó al colombiano que fueron él y* Shakira* los primeros en interpretar un tema en español sobre el escenario de los MTV. Ocurrió en 2005, cuando pusieron a bailar a los asistentes al ritmo de ‘La Tortura’.

Horas después, Sanz publicó otro mensaje en Twitter: “Me hace gracia los que se toman la vida demasiado en serio y me da ternura los que no. Vive y deja vivir, que la vida no es tuya, ni de nadie, solo se trata de vivir”, escribió.

Me hace gracia los que se toman la vida demasiado en serio y me da ternura los que no. Vive y deja vivir.. que la vida no es tuya.. ni de nadie.. solo se trata de vivir. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 23 de agosto de 2018

Esta no es la primera vez que ambos cantantes protagonizan una polémica en redes. En marzo de este año, Sanz le pidió respeto al colombiano tras publicar un video interpretando el tema ‘Mi soledad y yo’ de manera irónica.