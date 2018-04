Alejandro Fernández fiel a las rancheras

Celebrando sus 25 años de carrera artística “El Potrillo”, Alejandro Fernández, sigue rompiendo fronteras, pues en todos los países recorridos hasta el momento con su gira, ha presentado un gran show en cada escenario y agotó las entradas a días de sus presentaciones.

Alejandro Fernández recorre varios países haciendo disfrutar a fanáticas con su aclamada lista de interpretaciones. Como se sabe, ‘El Potrillo’ cuenta con temas de géneros como el pop, la balada y, por supuesto, las infaltables rancheras.

A pesar de haber incursionado hace muchos años en el pop latino, Alejandro Fernández ha descartado dejar las baladas y las rancheras.

“…Hace como diez u once años empecé a cantar temas pop en mis presentaciones, pero jamás he dejado de salir a cantar mis éxitos con mariachi y vestido con traje de charro. Yo nací como artista con el mariachi y me voy a morir con el mariachi”, expresó.

La gira “Rompiendo Fronteras”, que pronto llega a nuestro país justo para una fecha especial como el ‘Día de la Madre’, trae consigo una espectacular banda musical que es destacada por ser ecléctica y versátil. Y por supuesto, no podría faltar un conjunto de mariachis. Además, el escenario cuenta con una producción de luces y sonido de primer nivel.

Lima será uno de los países privilegiados en ser testigos de este importante evento y sobre todo para celebrar de una manera distinta el día de las madres el próximo 12 de mayo en el Jockey Club del Perú, Pelousse.

La venta de entradas está disponible en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro o en www.Teleticket.com.pe y cuentan con un 20% de descuento hasta el jueves 26 de abril con la tarjeta Ripley.