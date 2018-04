Alejandra Guzmán: "Me siento muy orgullosa de ser latina"

La cantante mexicana Alejandra Guzmán aseguró estar segura de que los éxitos que interpreta “nunca van a desaparecer”, luego de 69 presentaciones junto a su compatriota Gloria Trevi en la gira mundial “Versus”, que concluye este fin de semana en Los Ángeles, California.

Los fanáticos de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi podrán asistir a una gran final del “duelo de estrellas” en el Hollywood Bowl, el próximo sábado, cuando la gira que protagonizan llegue a su presentación final.

Se trata de la batalla entre las dos grandes divas mexicanas del rock que han estado compitiendo en los escenarios durante cerca de un año en el “tour” mundial organizado por Universal Music Latin Entertainment.

“Como somos dos personalidades y somos distintas, cada público se quiere ganar al otro público”, dijo Guzmán hoy en entrevista con Efe al referirse al evento que “enfrenta” a las dos artistas, que también comenzó en Los Ángeles el 3 de junio de 2017.

“Y le echo todas las ganas porque es bueno tener al frente alguien que te motiva para hacer más”, aseguró al referirse a Trevi. La gira llega a su final esta semana con las tres últimas presentaciones, el jueves en Sacramento (Golden 1 Center), el viernes en San Diego (Viejas Arena) y el sábado con el cierre espectacular en Los Ángeles.

Próximas al punto final (además de Estados Unidos la gira ha pasado por México, Ecuador, Puerto Rico y Canadá), las artistas han realizado 69 presentaciones conjuntas.

“En total hemos hecho 69 shows y me siento muy orgullosa de ser latina y de poder portar la música y darme cuenta de que esos éxitos nunca van a desaparecer”, resaltó la cantante, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Al señalar la importancia de culminar este espectáculo en esta etapa de su carrera, “La Guzmán”, que ha vendido más de 20 millones de álbumes en toda su carrera, destacó lo que la música ha significado en su vida.

“Para mí ya casi son 30 años de rocanrol, de música y de experiencias. Si no tuviera la música, no hubiera sobrevivido a todas las crisis que me han sucedido en la vida”.

Incansable en sus metas, el 25 abril asistirá en Roma a una audiencia con el papa Francisco por su nombramiento como Embajadora de la Paz en el mundo por la fundación argentina Red Voz por la Paz, entidad que ha sido inspirada en el sumo pontífice.

Con ello, la artista, utilizando la canción “Así”, escrita por la Premio Nobel de La Paz 2011 Leymah Roberta Gbowe, dedicará parte de sus recursos y su voz a promover la paz.

También Guzmán anunció “proyectos de música pero quiero que sea una gran sorpresa”.

“Se están alineando todas las estrellas para hacer algo muy especial y hay cosas de las que quiero hablar y escribir porque me siento inspirada y motivada”.

En una invitación final a su público, Guzmán lo animó a que vaya “a rocanrolear, a divertirse” en la etapa final de esta gira “inolvidable donde el canto te sale del alma”. EFE