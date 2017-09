Alec Baldwin toma esta decisión tras ganar un Emmy por parodiar a Donald Trump

Alec Baldwin ganó un Emmy en la categoría Mejor Actor de Reparto por parodiar a Donald Trump. El actor de “Saturday Night Live” agradeció por este premio y sorprendió al dedicárselo al presidente de Estados Unidos.

“Creo que debería decir ‘¡señor presidente, aquí está su Emmy!’”, señaló el actor tan pronto subió al escenario. Sin duda, de una manera bastante sarcástica, pues el presidente en una ocasión indicó que esta imitación “no podía ser peor” y “creo que ya es hora de librarnos de este aburrido y nada divertido show”.

Luego agradeció a su esposa y seres queridos. Además, pidió que se deje de hacer cine ni televisión, pues “dicen que cuando morimos no nos acordamos de un discurso o de cosas serias, sino de una canción, el diálogo de alguna película u obra de teatro. Lo que hacemos es importante”.

