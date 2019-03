"Aladino": Disney estrena el segundo tráiler de la película

Luego de que Disney sorprendiera a los fanáticos al mostrar a Will Smith como el Genio, el estudio ha compartido el segundo tráiler de larga duración de Aladino.

El video, ya disponible en YouTube, muestra la relación de Aladino con el Genio y ofrece un pequeño fragmento de “A Whole New World” (“Un mundo ideal”) y “Friend like me” (“Un amigo fiel”).

Este avance del remake de “Aladino” se estrenó en “Good Morning America” de ABC, luego de que el primero se presentara durante la tanda comercial de los Grammy 2019.

Guy Ritchie es el director de la adaptación del musical animado de 1992, que fue dirigido inicialmente por John Musker y Ron Clements.

“Aladino”, una de las tres películas en live-action que Disney presentará este año, se estrenará en la pantalla grande el 24 de mayo.