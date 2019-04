Agustín Casanova, exintegrante de Marama, llega al Perú como solista

Agustín Casanova era el vocalista de Marama, una banda uruguaya de música pop urbano con temas que sonaban en toda Latino américa. La vanda se disolvió y así comenzó su carrera como solista, alternando ese mismo año con las grabaciones de “Simona”, una serie para la televisión argentina, bajo la producción de Adrián Suar de Pol Ka Producciones, donde Agustín fue convocado para ser uno de los protagonistas.

Agustín inicio su carrera en el 2014, luego de su paso por la popular banda uruguaya y no se ha detenido. Su gran salto como solista fue al lado de Chyno Miranda con el tema “Ando Buscando”, y continúa cosechando éxitos por sus nuevos trabajos; Agustín sabe que el vivir de su talento es un privilegio.

“Me siento cómodo como solista, agradezco a la vida el poder vivir de mi talento artístico, tengo planeado seguir en este ritmo musical transmitiendo alegría, diversión y un mensaje positivo para todos”, comento el joven artista.

Agustín Casanova estará en Lima en gira promocional, solo para acercarse a los medios de prensa peruanos.

“Será un gusto visitar Perú, acercarme a su gente. Tengo algunos amigos peruanos que cuando les dije que venia a su país me hicieron escuchar la música de Augusto Polo Campos, me pareció un compositor maravilloso. También he escuchado a Chabuca Granda, un icono de la másica Latinoamericana. Me han dicho que debo visitar algo que llaman huarikes donde podré comer los platos típicos del Perú”, dijo Agustín.

Actualmente, Agustín trabaja en proyectos junto al español Abram Mateo y viene de participar en los Latín Music Week de Billboard.

Su último lanzamiento es el tema titulado “Bye Bye”. El sencillo, que tuvo más de 2 millones de reproducciones en una semana, fue presentado en los 40 principales de España con excelentes comentarios.