Afirman que programa “Reto 4 Elmentos” es un fraude

El reality Reto 4 Elementos Naturaleza Extrema, conducido por Monserrat Oliver y producido por Televisa, se encuentra en en el ojo de la tormenta debido a diversos cuestionamientos sobre su veracidad en los resultados de competencia.

Medios especializados como “El Diario” señala que una exconcursante denunció que el programa que se emite por Unimás es puro fraude.

La boxeadora mexicana, Mariana Juárez, aseguró en una entrevista con el programa de espectáculos TVNotas que el desafío está “arreglado”.

“Estaba súper emocionada antes de que comenzara; aparte sentía un gran compromiso, pues se trataba de hacer deporte y mostrar tu fortaleza. Para mí estaba padre, divertido el esfuerzo, la adrenalina, todo, pero ya estando ahí terminas dándote cuenta de que es más el show, pues ya todo está arreglado”, expresó la exconcursante mexicana.

En esa misma línea, la campeona mundial detalló que todo estuvo pactado para que las cosas no estén a su favor y por ende concluya en su eliminación.

“Porque, por ejemplo, en una competencia antes de eliminarnos, el equipo de producción nos afectó, no nos puso rodilleras ni coderas, nos apretaron como con cintas de aislar y nos cortaron la circulación; así no podíamos ni agarrar el pasamanos, pues no teníamos fuerza, las manos estaban moradas. Estoy segura que el equipo de los Conductores (Pedro Prieto, Daniela Fainus, Caro Morán y Yurem) en todas las pruebas hizo trampa, siempre fueron favorecidos”, agregó “La Barbie”.

“La Barbie” Juárez, quien posó para la revista Playboy , también reveló favoritismos e inequidad de la producción.

“Usaron mi nombre. No sacaban en la televisión lo que en verdad pasaba; en varias pruebas empezaron a gritarles a los Conductores: ‘tramposos’; eso nunca salió al aire. Eliminaron primero a los Luchadores, luego nosotros, los Deportistas, y dices: ‘¿cómo es posible?’”, concluyó.

Fuertes acusaciones que hasta la fecha los productores de Reto 4 Elementos no se han pronunciado sobre el particular y esto ha geenerado polémica entre los seguidores del sintonizado reality.