Aerosmith: Joe Perry asegura ‘estar bien’ tras ser hospitalizado en Nueva York

El guitarrista de Aerosmith, Joe Perry se está recuperando luego de ser ingresado de emergencia a un hospital de Nueva York el último domingo. El artista vía Twitter les ha dado a sus seguidores tranquilidad al señalar que ‘está bien’.

Joe Perry fue trasladado de urgencia a un hospital tras desplomarse en el Madison Square Garden, poco después de interpretar con Billy Joel “Walk This Way”.

Por ello, el músico a través de Twitter envió un mensaje a sus seguidores, quienes se han preocupado por su salud: “Estoy bien, gracias por todo el amor y el apoyo”.

Doing well, thanks for all the love and support!

Cabe señalar que luego de la hospitalización de Joe Perry, el presentador de radio y televisión Eddie Trunk, escribió en **Twitter* que el miembro de Aerosmith se estaba recuperando.

Sending my best to rock icon and friend ⁦@JoePerry⁩ . Joe was just with me on my last radio special from LA. I’m hearing he’s doing well today thankfully! Be well Joe!! https://t.co/vBnSJk7Eqf