Adamari López rompe su silencio y habla sobre supuesto embarazo

Adamari López vuelve a estar en boca de todos, esta vez por una imagen en su cuenta de Instagram, el cual despertó los rumores de un posible embarazo.

En la foto que publicó Adamari López junto a su esposo Toni Costa, se aprecia el vientre abultado de la actriz, este detalle dejó con la boca abierta a sus seguidores, quienes no se quedaron de brazos cruzados y felicitaron a la conductora de “Un día nuevo”.

Tras esta situación, la mexicana salió al frente y rompió su silencio, indicando que no está embarazada, pero que agradece los lindos comentarios de todos sus seguidores.

“(El rumor) No me ofende en lo absoluto. Quiero pensar que el que tanta gente lo desee para mi es una declaración de que sucederá. En este momento que yo sepa no estoy pero como la palabra es tan fuerte, se dará”, declaró Adamari López en exclusiva para ‘Mamás Latinas’.

“Gracias a todos por sus comentarios y buenos deseos. Ojalá fuera cierto que esperamos un bebé, pero no. Solo Dios sabrá cuándo enviarlo”, fue el mensaje de la conductora para todos sus seguidores.

Con estas declaraciones quedan más que claro que la bella Adamari López le gustaría encargar a la cigüeña, pero que por ahora se siente tranquila con su trabajo y familia.