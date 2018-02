Adamari López recibe críticas en Instagram por lucir "muy tapada" en televisión

Adamari López vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por los vestuarios que viene usando en su programa Un nuevo día, el cual no convence a sus seguidores.

Esta lunes, Adamari López compartió una fotografía en su cuenta de Instagram e inmediatamente la actriz fue atacada por algunos de sus fans, quienes comentaban que su asesor de imagen no le tiene cariño por permitir que luzca de esa manera en televisión.

Algunos de ellos, indicaban que la conductora al ser una imagen de un programa, debería “destaparse” un poco más.

“Su asesor de imagen la debe odiar, Adamari, por fa, cámbialo”, “tu asesoría en vestuario es muy malo”, “no sé quién la viste pero tienen que asesorarla mejor”, fueron algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Otros seguidores seguían con la idea del “supuesto embarazo” y señalaron que la actriz usaba atuendos grandes para disimular la “pancita”. “No sé por qué no ha querido hacer público su embarazo”, “se le nota, Alaïa tendrá hermanito. Felicidades”, escribieron sus fans.

Cabe resaltar que hace algunos días Adamari López publicó una imagen en Instagram desatando polémica por su vientre abultado. Sin embargo, la actriz señaló que no está embarazada, pero que agradecía a sus seguidores por los buenos deseos.

“(El rumor) No me ofende en lo absoluto. Quiero pensar que el que tanta gente lo desee para mi es una declaración de que sucederá. En este momento que yo sepa no estoy pero como la palabra es tan fuerte, se dará”, declaró Adamari López en exclusiva para ‘Mamás Latinas’.