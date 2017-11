Adamari López luce espectacular en portada de revista y estas fotos te dejarán en shock

Adamari Lopez fue elegida para ser la portada de la revista Imagen Miami, en una increíble producción, la conductora de Telemundo se robó las miradas y los suspiros de sus seguidores.

“Estoy muy contenta y agradecida por la invitación. La revista está muy linda. Esta producción la hicimos dos días antes de que llegara el Huracán Irma. Fue una experiencia muy linda y a pesar de todo no quisimos postergarla. He quedado muy satisfecha con el resultado, todos me trataron muy lindo”, expresó Adamari López tras el lanzamiento de esta revista.

Cabe mencionar que Adamari López se siente muy contenta porque durante estos arduos meses de rutina de ejercicios, ha logrado perder 10 kilos. Esto le ha generado mucha satisfacción, pero asegura que aún seguirá por ese camino.

Adamari López no deja de cautivar las pupilas de sus seguidores y estas imágenes sin duda alguna lo demuestran. ¡Mira las fotografías de la bella artista y déjate conquistar por su naturalidad!

¡Esto fue lo que dijo Adamari López!