Adamari López decepciona a sus seguidores al no cumplir esta promesa

Adamari López vuelve a estar en boca de todos, esta vez por una publicación de su amiga Rashel Díaz, quien señaló que la conductora de televisión dejó de cumplir su promesa de asistir al gimnasio para bajar de peso.

A través de su cuenta de Instagram, Rashel Díaz indicó que Adamari López no acudió este último jueves a entrenar y que toda la rutina de ejercicios tuvo que realizarlo sola.

“Hoy Adamari López me abandonó y no fue a entrenar conmigo, así que me tocó hacer los ejercicios sola en Onix Signature Gym y estuvo ¡súper fuerte! Pero lo logré”, señaló Rashel Díaz a través de su cuenta de Instagram.

Esta noticia no fue bien recibida por los seguidores de Adamari López, quienes muy desilusionados criticaron a la actriz por su falta de compromiso.

“Qué pena que Adamari se raje, si ella es súper fuerte. Ella sí puede hacerlo, pero en fin es cuestión de querer”, “No me extraña, eso se esperaba. Ella ni porque tiene un marido que es instructor de zumba se pone las pilas…”, “Quiero mucho a Adamari desde siempre, pero veo que ella no tiene ningún interés en ese reto…”, son algunos comentarios que se leen en la publicación de Rsahel Díaz.

Cabe señalar que hace algunos días Adamari López se comprometió asistir al gimnasio para reducir de peso, pero al parecer tuvo un compromiso y no pudo asistir a su entrenamiento.

“El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable”, fueron las palabras de Adamari López en el programa ‘Un nuevo día’. ¿Seguirá con su promesa? Más adelante lo sabremos.