Adam Levine y su ácido comentario sobre los MTV Video Music Awards que sorprendió a sus fans

Adam Levine sorprendió a sus seguidores al compartir un inusual comentario sobre la ceremonia de los MTV Video Music Awards. El artista arremetió sobre esta premiación, sorprendiendo a más de uno.

A través de su cuenta de Twitter, el vocalista de Maroon 5 fue muy claro con su opinión sobre este evento que produce la cadena de televisión MTV.

“Siempre es emocionante ver lo horrible que serán los VMAs. Este año ellos están plenamente entregados a que así sea“, tuiteó Levine con el hashtag “Holyfuck”.

Recordemos que Maroon 5 obtuvo la mejor categoría de nuevo artista en el VMAs en 2004. Asimismo, la agrupación fue nominada cinco veces en diferentes años, la más reciente fue en 2015 por el tema “Sugar” en la categoría de mejor video pop. En la actualidad, Levine promociona el nuevo single de Maroon 5, “What Lovers Do”, en el que participa una artista nueva, SZA.

My girl @imjmichaels is in the final round for Best New Artist at the VMAs! Use hashtag #VoteJuliaMichaels to vote. Retweets don't count!