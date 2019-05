Adam Levine se despide de 'The Voice' después de 16 temporadas

Es el momento del adiós. El programa de televisión Today anunció que Adam Levine, líder de la banda Maroon 5, no seguirá como coach del programa The Voice.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Carson Daly, conductor del referido noticiero: “Por supuesto, muchos espectadores extrañarán ver su hilarante relación con Blake Shelton. Siempre será un miembro preciado de la familia”, dijo el presentador.

Adam Levine, quien fue uno de los primeros entrenadores del reality de canto, había logrado tres victorias durante su participación en The Voice, y al final de la última temporada se mostró sentimental al compartir una imagen con Blake Shelton.

After 16 seasons, @adamlevine has decided to leave @NBCTheVoice and @gwenstefani will take his place in the chair for season 17! pic.twitter.com/dpsb0qhqZu

