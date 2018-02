Acusan a Belinda de haber sido infiel a Criss con su cirujano

¡Para no creerlo! Belinda vuelve a estar en boca de todos. Esta vez algunos medios mexicanos acusaron a la cantante de haber sido infiel a Criss con su cirujano plástico, Benjamín Talei.

Sí, así como lo lees, estos medios indicaron que Belinda conoció a Benjamín Talei hace dos años para realizarse algunos retoques estéticos y habría sido ahí donde el romance clandestino floreció.

“Benjamín es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Los Ángeles y ellos se conocen desde hace dos años. Beli vino con él para que le afilara el mentón y le hiciera unos retoques en las mejillas”, sostuvo la fuente.

Esta persona muy cercana a Belinda y Criss, comentó que el fin de la relación llegó cuando el mago descubrió uno mensajes románticos que le enviaba Benjamín Talei a la actriz.

La relación entre Belinda y Criss empezó en octubre del 2016 y finalizó en agosto del 2017, luego de diversas especulaciones sobre los problemas que tenía la expareja. La cantante tuvo que poner fin a los rumores y confirmó el rompimiento en setiembre.

Tras esta situación, Criss muy apenado usó su cuenta de Twitter para mandarle algunas indirectas a Belinda.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy, no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, publicó.

Cierto o no. Hasta el momento, ni la cantante Belinda ni el mago Criss han salido al frente a desmentir dicha versión.

Foto 2: La relación entre Belinda y Criss empezó en octubre del 2016 y finalizó en agosto del 2017. (Foto: Instagram)