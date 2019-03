Abraham Stavans: actor que participó en 'El chavo del 8' falleció a los 86 años

El actor mexicano Abraham Stavans, recordado por participar en un par de episodios de la serie El chavo del 8 y en la telenovela “Rebelde”, falleció a los 86 años.

La noticia sobre el deceso del recordado actor la dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes de México el último miércoles a través de sus redes sociales.

“Recordado por su participación en ‘El chavo del 8’, ‘Rebelde’, ‘Querida enemiga’ y la película ‘Morirse está en hebreo’. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias”, se lee en el mensaje de Instagram.

Por su parte, Ilan Stavans, hijo del actor, publicó en su cuenta de Twitter un sentido mensaje junto a una fotografía de su padre. Ahí anunció que su progenitor falleció, pero no reveló detalles.

“Mi amado padre, el actor Abraham Stavans (1933-2019) falleció ayer. Sus apasionadas interpretaciones y amor por la vida estarán por siempre en mi recuerdo”, escribió.

My beloved father, actor Abraham Stavans (1933-2019), died yesterday. His passionate performances and love for life are forever in memory. pic.twitter.com/lYrz3TgbPJ