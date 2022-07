Milena Warthon y otras bandas que se dirigían a Huancayo para ofrecer presentaciones este 28 de julio quedaron varadas en la Carretera Central debido a la gran congestión vehicular que se ocasionó debido al vuelco de un camión de plátanos.

Así como la artista peruana, otras agrupaciones y decenas de turistas, quedaron varados por más de 15 horas en la Carretera Central por despiste de un camión en el Km 81, esto causó caos en plena carretera.

Tras esto, la joven intérprete lamentó no poder presentarse esta noche en la Feria Yauris donde la esperan cientos de personas que deseaban escuchar en vivo a su artista.

“Querida familia de Huancayo, con mucha tristeza les informo que me será imposible llegar para el evento del día de hoy”, inició el comunicado de Milena.

Además, indicó que lleva muchas horas esperando en el bus. “Estamos varados en la carretera hace más de 15 horas y no hay manera de avanzar, de verdad que estaba muy ilusionada con llegar a la Feria Yauris, sé que me están esperando y esto me apena mucho más”, dijo en el comunicado que compartió la cantante en sus redes sociales.

Finalmente, aclaró que desde ya está coordinando con los organizadores del evento para poder reprogramar la fecha de su evento y una vez más se disculpó con su público de Huancayo. “Les pido mil disculpas por esto que escapa de nuestras posibilidades”.

Cabe destacar que así como Milena Warthon, otras bandas también se vieron afectadas ya que tenían presentaciones en el Festival Perú Central, y el Festival Pachamama en Tingo María.