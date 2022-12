¡Se roba el suspiro de sus fans! La actriz Carmen Villalobos mostró en sus redes sociales que decidió cambiarse de look y hacerse un nuevo tatuaje para recibir de la mejor forma el año 2023.

La protagonista de “Hasta que la plata nos separe” cambió su melena castaña con mechas rubias por un rubio cobrizo que le queda fabuloso. “La verdad me siento demasiado dichosa, renovada, con toda la energía y feliz muy feliz con mi cambio”, comentó la protagonista al mostrar en su perfil de Instagram su nueva apariencia.

Pero eso no fue todo, pues en otro post mostró el nuevo tatuaje que se hizo en la parte izquierda de su espalda. La actriz eligió plasmar en su piel la palabra “Gratitud”.

“Mi tatuaje dice ‘Gratitud’, es una palabra que me acompaña desde que me despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica, agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos”, comentó al mostrar el proceso y resultado del tatuaje.

Además, Carmen también compartió que fue el artista Billy Virviescas quien se encargó de hacer el tatuaje. “¡Billy ERES LO MÁXIMO! Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía ¡Me encanta rodearme de personas así!”, añadió en su post.

Sus seguidores recurrieron a los comentarios para resaltar que Villalobos luce radiante con su nuevo look y también la felicitaron por su nuevo tatuaje. “Te ves hermosa”, “Cerrando ciclos”, “Gratitud: La puerta de la abundancia”, “Te quedo hermoso el tatuaje. Y el pelo también”, “Amo el color de tu cabello”, “Hermoso tu tatuajee hermosa palabra y con gran significado”, “Entre más agradecidos seamos, más motivos para agradecer tendremos”, son algunas reacciones de sus seguidores.

