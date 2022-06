Carlos Alcántara brindó detalles sobre cómo es su relación con Ricardo Mendoza, quien es su sobrino directo. Como se recuerda, meses atrás el actor nacional expresó públicamente su molestia luego que el integrante de “Hablando huevadas” hiciera un desafortunado comentario sobre los miembros de la selección peruana de síndrome de Down de fútbol.

Alcántara aclaró que cuando hizo su reclamo lo hizo poniéndose en los ‘zapatos’ de las madres y padres que buscan sacar adelante a sus hijos con habilidades diferentes, y no directamente contra los integrantes de “Hablando Huevadas”.

“Es un tema bien delicado de hablar porque es un sobrino directo, hijo de mi prima hermana, pero yo tuve una desvinculación de toda la familia de mi papá tontamente, pero quiero aclarar que la prensa te enfrenta sin que tú te enfrentes. Yo nunca he dado nombre ni nada, yo he hablado en general”, manifestó Alcántara ante las cámaras de “Día D”.

Asimismo, marcó distancia y explicó que este tipo de humor no es de su agrado y que cuando su familia es atacada siempre saldrá a defenderla.

“Tan duro y difícil que es, y que después eso sea motivo de burla y se sienten con derecho que lo suyo es humor. Bueno, es su rollo, no me voy a meter, pero cuando me tocan a los míos yo voy a saltar siempre”, manifestó.

Ricardo Mendoza queda fuera de ¡Asu mare 4!

Días atrás, Ricardo Mendoza, conductor de “Hablando Huevadas”, sorprendió al revelar que no estará en la próxima entrega de la cinta de Carlos Alcántara ‘Asu mare 4′.

“Va a haber una más. Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película de ‘Asu Mare’). Es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos”, narró el comediante.

El youtuber también comentó que se juntó a conversar con miembros de la producción de la cuarta edición de dicha película protagonizada por Carlos Alcántara.

“Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro ‘vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje (’Tarrón’)”, señaló.

