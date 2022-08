Tras editar varios sencillos que la han posicionado como una de las artistas más activas de la nueva escena musical, la cantante peruana AnaLu presenta su primer disco de estudio, “Esto es lo que hablo en terapia”, un conjunto de canciones donde habla con honestidad de las cosas cotidianas, pero también desde la intimidad de alguien que debe enfrentarse a sí misma para salir adelante.

“Literalmente es todo lo que hablo en terapia. Las canciones tratan sobre mi ansiedad con el tiempo, compararme con otra gente en redes sociales, no saber qué es el amor y sentir que a veces no hago nada con mi vida”, comenta la artista, quien usó la creación de este disco como una especie de catarsis para dejar ir esas situaciones a veces no tan positivas para su vida.

“A medida que las canciones iban saliendo pensaba que había superado estos temas, porque ya los había hablado en terapia. Me di cuenta que, aunque mejoré un montón, esta música tomaba otro contexto en mi vida. Ir a terapia no es una solución mágica que hará que seas la persona más feliz del mundo, pero sí es un medio para superar cosas que te pasan”, resalta.

El álbum, ya disponible en plataformas digitales, cuenta con la colaboración de varios artistas nacionales en plena vigencia, como Lorena Blume, Alejandro y María Laura, Clara Yolks, Carlos Cruzalegui, Elisa Tokeshi y Números Primos. Todos son parte del nuevo sonido del folk, indie, pop, rock y de cantautor hecho en el Perú.

“Esto es lo que hablo en terapia”, el nuevo disco de AnaLu, se presentará al público el sábado 6 de agosto en Selina de Miraflores.

“Estoy súper emocionada por este concierto, porque será el lanzamiento de mi primer disco con toda la banda en vivo, y aún sigo sin creerlo. Estamos preparando un show muy bonito y con mucho cariño, con invitados como Mayaendo, Lorena Blume, Clara Yolks, Micaela Salaverry, Nia Vanie y Carlos Cruzalegui”, enfatizó.

