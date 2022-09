Bárbara Cayo se mostró feliz con la relación que mantiene su hija, la modelo Alessia Rovegno, con Hugo García. La actriz y cantante no dudó en dar su bendición a la relación, además dedico públicamente unas tiernas palabras al integrante de “Esto es Guerra”.

“Huguito es lindo. Me encanta, Huguito, siempre y cuando haga feliz a mi gorda. No, súper, él es un gran chico, me encanta y siempre hemos dicho eso. Mientras sea un chico bueno, sano y deportista todo genial. Lo lindo es crecer juntos”, expresó frente a las cámaras de “América Espectáculos”.

La actriz de “Al fondo hay sitio” reveló detalles de cómo se está preparando su hija para el certamen del Miss Universo, que se celebrará el próximo 14 de enero en Estados Unidos.

“Para que Alessia Rovegno Cayo, o sea mi hija, y no es porque sea mi hija, también lo pediría si no fuera mi hija. No se olviden de votar por Ale, cuando se dé el momento. Ojalá tuviéramos una Miss Universo”, acotó.

La popular “Rafaela” confesó que Alessia era una chica muy tímida; sin embargo, todas las experiencias que vienen viviendo la han ayudado a tomar mayor confianza. “Era muy tímida, se ha soltado. Ha mejorado muchísimas cosas, ha modelado, me encanta que esté así. Tú sabes que la vida se trata de crecer, de tener esas experiencias”, comentó.

Hugo García y Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo, son captados besándose y agarraditos de la mano

