Giuliana Rengifo la tiene complicada esta semana en “El Gran Show” debido a que está en sentencia y para asegurar su permanencia en el show debe ganarle en la pista de baile al doctor Manuel Cappillo. Sin embargo, lo peor sería que su actual bailarín, George Neyra, podría estar a punto de dejar el reality de baile debido a que no se presentó a los ensayos del 1 de noviembre.

Es así que en la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo se tomó unos minutos para hablar sobre el tema.

“El lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, dijo al inicio Ethel Pozo, resaltando que en televisión no existe feriado.

Janet Barboza también intervino y reveló que la producción de “El Gran Show” al no tener una respuesta del bailarín optó por llamar a su mamá, pero no lograron ninguna respuesta sobre el profesional.

“Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? no había dormido, había tomado algo”, siguió contando la hija de Gisela Valcárcel. “Me dicen en sus redes sociales que él explico por qué no estaría este sábado”, añadió Ethel Pozo previo a presentar el video que compartió el bailarín en sus redes sociales.

Bailarín de Giuliana Rengifo suspendido

Tras las imágenes, Janet Barboza se mostró asombrada porque el bailarín aseguró en sus redes sociales que fue separado de “El Gran Show”. Sin embargo, la popular ‘rulitos’ contó que la producción solo decidió suspenderlo por haberse ausentado de los ensayos.

“Me llama poderosamente la atención las declaraciones de Georger Neyra porque honestamente no lo esperábamos de ti. Lo que te dijo el equipo de producción fue que ante tu falta del martes, el miércoles estabas suspendido. No que no ibas no ibas actuar en ‘El Gran Show’. El hace una auto renuncia. No sé cómo llamarlo”, comentó indignada Janet.

“Como en cualquier trabajo que no respondas el teléfono, que no vas a trabajar en el horario que te tocaba, obviamente que debes tener una sanción”, acotó por su parte Brunella Horna.

¿Qué dijo el Bailarín de Giuliana Rengifo en sus redes sociales?

George Neyra, bailarín de Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’, sorprendió luego que compartiera en sus redes sociales un video donde indicaba que la producción del programa de Gisela Valcárcel le comunicó de un momento a otro que no saldría este sábado.

“Acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcentrado quizás, ya no voy a estar este sábado en la gala de El Gran Show, para toda la gente que quizás pensaba verme ahí este sábado, pues no voy a estar, acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, las sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho quizás que decir, mucho más que hablar, pero por el momento prefiero mantenerme callado y así prefiero mantener las cosas”, son las palabras que el bailarín menciona en su video publicado en sus redes sociales.

