El conductor Andrés Hurtado se ha caracterizado por sus comentarios de grueso calibre, sin embargo, esta vez desató todo tipo de comentarios al comparar a dos destinos peruanos por su nivel peligrosidad criminal.

El comediante inició su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” destacando su participación en la XIX Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo llevada a cabo en República Dominicana.

Al señalar que había quedado deslumbrado, no solo con los habitantes de este país, sino también con los de origen brasileño, el conductor sorprendió con un comentario despectivo sobre el Perú.

“Me muero por los brasileros, mi Perú está totalmente descartado obvio ¿no?, pero tú sabes ¿con qué gente me quedo del Perú? con la de Puno, qué linda la gente de Puno, ahí nadie me roba como en el Callao. Ahí te regalan unas habitas con chuño”, señaló el artista desatando la risa de todos en el set.

El popular ‘Chibolín’ también se defendió de las críticas por elogiar a otros países en lugar de hacerlo con el Perú. “La vez pasada me dijeron por Twitter: ‘¿Cómo puede decir que ama a República Dominicana?’. ¡Qué envidioso! Como dicen, el enemigo de un peruano es otro peruano”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Yahaira Plasencia explica por qué su novio debe ser extranjero

Yahaira Plasencia cuenta por qué su novio debe ser extranjero