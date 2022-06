Andrea San Martín reapareció en sus redes sociales para agradecer todo el apoyo que recibió de sus familiares, amigos y de su pareja Sebastián Lizarzaburu luego que días atrás anunciara en un comunicado que perdió a su bebé que estaba esperando.

La exintegrante de “La banda del chino” reveló no estar del todo recuperada; sin embargo, se mostró convencida en que quiere recuperar su vida poco a poco.

“Buenos días. Sé que va a ser una sorpresa que aparezca en mis redes sociales después de tanto tiempo, pero hoy amanecí con ganas hacerlo, con ganas de tratar de recupera mi día a día, mi vida en general. Físicamente no estoy a mi cien, aún estoy con una medicación, me encuentro un poco débil por la gran pérdida de sangre que tuve, etc.… la parte más difícil es la aceptación”, se le escucha decir al inicio.

“Estoy bastante agradecida porque fue muy crítico el tema y a las finales despertar y estar aquí yo, es algo que necesito agradecer y continuar. Además, están las niñas y mi responsabilidad como madres es continuar.... Quiero agradecer a las personas que me han estado escribiendo, ha sido importante la ayuda de mi familia”, agregó Andrea San Martín.

Asimismo, la influencer aseguró que en “este proceso ha sido muy importante la ayuda de mi familia, el compromiso. Por momentos yo sentía que era una niña, literalmente mi mamá estaba ahí y me tranquilizaba mucho Sebastián dándome la tranquilidad de que en casa todo estaba bien”.

“Ha sido indispensable tener a mi familia tan cerca, no sé cómo explicarles. Mis gatos nunca se separaron de mí. (…) No sé cómo explicarles cuánto cariño he sentido. Estoy más tranquila, todavía no es algo que he terminado de procesar, de todas formas, la recuperación física es mucho más larga que otras operaciones, a nivel psicológico sé que va a toma un tiempo, pero como ya les dije soy madre, tengo una casa a cargo, soy una mujer que siempre le gusta mirar hacía adelante, buscar nuevos rumbos”, acotó.

Andrea San Martín aparece por historias de Instagram

Días atrás, Andrea San Martín publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde informa a sus seguidores que fue intervenida en una clínica local debido a la perdida de su bebé.

Además, detalló que su estado era delicado a causa de que perdió mucha sangre en la intervención de histerectomía; es decir, una extirpación total del útero. Su pareja Sebastián Lizarzaburu también compartió el mismo comunicado en su storie de Instagram.

