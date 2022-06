El pasado sábado 11 de junio, los asistentes al ‘Bichota Tour’, serie de conciertos protagonizados por Karol G, vivieron un momento que quedará marcado en la historia de la música latinoamericana: en medio del show, la mega estrella colombiana invitó a subir al escenario a la cantante y actriz mexicana Anahí.

Las más de 20 mil almas presentes en la Arena Ciudad de México, estallaron en emoción al ver a Anahí sobre el escenario. La euforia alcanzó su clímax cuando ambas artistas interpretaron una versión súper emotiva de “Sálvame”, una de las baladas más emblemáticas no sólo del repertorio de RBD, sino del pop de habla hispana.

“Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones ¡y aceptó la mía!”, contó Karol G, “Es un momento muy emotivo por dos razones: uno, porque yo soy súper fan. Dos, porque ella estaba muy nerviosa, no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que este momento iba a ser tan épico que no se iba a repetir. Que la extrañamos en los escenarios”.

“Para mí ha sido un honor tremendo estar contigo’', comentó Anahí. “Ustedes saben que he estado un poco lejos, 11 años que no me he parado en un stage, y los nervios son fuertes. Sólo quiero decirles que siempre están en mi corazón, lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos, no se olvida nunca. ¡Son una generación increíble!”.

La presentación de ambas cantantes quedó inmortalizada en video, el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales y que puede verse aquí. Durante la actuación especial, las más de 20 mil personas reunidas en la Arena Ciudad de México pudieron vivir, en medio de un canto eufórico sin precedentes en el recinto, de una nueva versión de “Sálvame”, un clásico generacional que sin duda, seguirá en los corazones de los fans de RBD y las nuevas generaciones amantes de la música de Karol G.

“Sálvame” es uno de los himnos más icónicos del grupo mexicano RBD inmortalizado por la voz de Anahí, el cual forma parte del álbum Rebelde publicado a finales de 2004, que rápidamente alcanzó Disco de Diamante y Disco de Oro en México por las altas ventas, impactando además en Brasil y Ecuador con Disco de Oro, así como Triple Platino en Colombia y Platino en Chile.

Desde México, Colombia, Chile y Brasil, hasta Italia, Turquía, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y España, RBD logró romper la barrera del idioma e imponer récords, siendo el primer grupo de habla hispana en llenar en su totalidad el Estadio de Maracaná de Brasil en 2006, como artista principal; además de ser la banda latinoamericana más taquillera y vendedora por los más de 10 millones de discos a nivel mundial, y los más de 10 millones de boletos en su tour alrededor del mundo.

