El romance entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sigue dando de qué hablar por sus demostraciones de cariño que evidencian en sus redes sociales. Recientemente, el futbolista no dudó en presumir el regalo que le hizo la bailarina brasileña, sin embargo, un detalle captó la atención.

En la reciente emisión de “América hoy” evidenciaron que junto al regalo llegó una dedicatoria en la que Ana Paula le agradece a Paolo por ser el “mejor esposo”.

“Gracias por ser el mejor esposo que tanto admiro y deseo. Tú, siempre, para siempre más. Te amo mucha vida, nunca olvides eso”, es el mensaje completo que se lee en la tarjeta que vino en la caja de sorpresa que recibió Guerrero por parte de su pareja.

Tras ver las imágenes, las conductoras de “América Hoy” dijeron sentirse sorprendidas debido a que Paolo Guerrero nunca se ha mostrado tan abierto a publicar sobre su vida privada en redes sociales, ni con Alondra García Miró, con quien mantuvo varios años de relación.

“No de verdad, me he atorado, me ha chocado, es un dolor. Una chica linda como Alondra le dedicó 7 años de su vida, nunca publicó nada en su vida. Luego aparece otra mujer, pero con ella sí publica todo. Es como si nos hubieran cambiado de Paolo Guerrero”, puntualizó Ethel Pozo.

“Y cuando recién está con ella, porque llevan pocos meses, y con Alondra como 10 años juntos”, comentó por su parte Brunella Horna.

“Y con Alondra no se quería casar y ahora ella le dice: ‘Gracias por ser el mejor esposo’. No puede ser”, acotó la hija de Gisela Valcárcel notoriamente asombrada.

