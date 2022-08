Amy Gutiérrez recurrió a su cuenta de Instagram para referirse al “incidente femenino” que sufrió en pleno programa en vivo del espacio “En boca de todos”.

En su mensaje público, la cantante de salsa de 23 años señaló que le vino el periodo menstrual y que no estaba preparada.

“Muchos están hablando de lo que me pasó hoy en el programa... Sí, me vino la regla y no estaba preparada”, explicó.

La intérprete de la canción “No te contaron mal” pidió a las personas que normalicen el periodo de las mujeres y que deje de ser un tema tabú.

“Estoy sorprendida con los comentarios que he venido encontrando. Algunos con vergüenza, otros juzgando, pero muchos más entendiéndome, ¿y saben por qué? Porque es normal, a todas nos pasa. Nadie está libre de un accidente. #NormalicemosLaRegla”, sentenció.

El gesto solidario de Tula Rodríguez con Amy Gutiérrez durante “accidente femenino”

En la tarde de este lunes 15 de agosto, Amy Gutiérrez se presentó en el programa “En boca de todos” para hablar de sus nuevos proyectos musicales. La salsera conversó con los conductores del espacio y recibió elogios por su reciente show junto a Gian Marco Zignago en el Estadio Nacional.

La presentadora Tula Rodríguez dijo estar muy orgullosa de Amy por sus logros en el rubro de la música y le pidió a la intérprete que se pare de su asiento para que todos los presentes pudieran aplaudirla.

Gutiérrez hizo caso al pedido de Rodríguez y se paró de su silla para hacer una especie de pasarela. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando las cámaras de televisión “poncharon” el pantalón blanco de la artista, el cual estaba manchado.

Tula trató de manejar la situación y se paró de su asiento para solidarizarse con Amy Gutiérrez con un abrazo y unas palabras de aliento: “Son accidentes femeninos. Estamos en un programa en vivo”.

