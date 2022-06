Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Brunella Horna, conductores de “América Hoy”, tuvieron un encuentro sorpresivo con el cantante Luis Fonsi, quien llegó hasta las instalaciones de América Televisión para brindar una entrevista a “+Espectáculos”.

A través de su perfil de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel compartió un video en el que se puede ver emocionada al lado de ‘Giselo’ y Brunella tras el encuentro con el cantante puertorriqueño.

“Acaba de pasar algo que yo no entiendo. Acabamos de bajar del set y nos encontramos con Luis Fonsi. Salimos del ascensor y me encuentro. ¿Por qué no ha venido al programa?”, dice Ethel Pozo mientras graba.

Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, también compartió en su perfil de Instagram la fotografía que se tomó junto a Luis Fonsi.

“Me da vergüenza pedir fotos, pero esta vez me sentí una big cola. Ay qué. Fuera de bromas es Luis Fonsi. ¿Cómo, no?”, escribió en la leyenda de la instantánea donde aparece posando con el cantante internacional.

Brunella Horna también compartió con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram la imagen que se tomó con Luis Fonsi, y en la leyenda escribió: “Cuando te encuentras Luis Fonsi en el canal. Qué emoción”.

El cantante Luis Fonsi se encuentra en Lima a un día de su esperado concierto en el Arena Plaza. Antes de su show, el intérprete de “Despacito” visitó el set de “+ Espectáculos” y logró poner nerviosa a la conductora Jazmín Pinedo, quien se declaró fan del artista.

“Que placer tenerte aquí con nosotros, en verdad estamos súper contentos porque mañana el público te va a tener así de cerca, bueno, lo siento chicas, no sé si así de cerca”, dijo Jazmín Pinedo, resaltando que estaba sentada en el mismo sillón que Luis Fonsi.

Inmediatamente, el cantante puertorriqueño se acercó más a Jazmín Pinedo, provocando que la popular ‘Chinita’ se ponga nerviosa. “La verdad es que soy fan desde tus inicios en otros géneros musicales, luego cambias en otros rubros y amo tus canciones”.

