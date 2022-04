Luego del rotundo éxito musical de la canción “Escúchame mi amor”, el joven cantautor peruano Álvaro Rod, anunció el próximo estreno de la versión balada de este tema.

Esta nueva versión contará con la colaboración de la actriz y modelo Milett Figueroa, quien interpretará parte de la canción y actuará en el video oficial.

“Contento por esta nueva versión de ‘Escúchame mi amor’, la canción ha quedado muy bonita y estamos seguros que también tendrá buena aceptación en la gente. Milett (Figueroa) es muy talentosa”, comentó Álvaro Rod en comunicado de prensa.

Por su parte, la ex Miss Supertalent of the World, que ha demostrado su talento en el canto en diferentes ocasiones, comenta sentirse emocionada de compartir un proyecto musical por primera vez junto a Álvaro Rod.

“Súper feliz de colaborar en esta hermosa canción junto a Álvaro. Ha quedado muy bonita en versión balada y estoy ansiosa por el estreno del video, ideal para pedir perdón a quienes fallaron al corazón”, detalló la modelo.

Por último, el intérprete de “Vamos a escapar” y ‘Somos dos’ no dudó en seguir invitando a todos sus seguidores a votar por él en la categoría Promesa Musical de los Premios HEAT.

“Este 30 de abril se cierran las votaciones en la aplicación de los Premios HEAT. Y en mayo, con toda la actitud positiva y representando a mi Perú querido, nos vamos a República Dominicana para, si Dios lo permite, traernos el premio a casa”, indicó Álvaro Rod.

