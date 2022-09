Alondra García Miró confirmó los rumores sobre el fin de su romance con Paolo Guerrero, y este último 29 de agosto, la modelo fue captada divirtiéndose en el concierto de la cantante argentina Tini.

La actriz cantó a todo pulmón el tema “Bar”, cuyas estrofas dicen: “Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar, entonces pásame otra botella que no quiero volverlo a encontrar”.

Durante el evento musical, un equipo de “Magaly TV: La Firme” abordó a la exchica reality para preguntarle sobre su actual situación sentimental poco después romper con el futbolista peruano.

“(¿Estás enamorada o todavía no?) No, todo bien, estoy bien”, respondió, dejando en claro que ya no guarda ningún sentimiento por Paolo Guerrero.

En otro momento, la modelo también fue consultada sobre la fiesta en Ibiza (España) en la que fue captada en situaciones cariñosas con un misterioso galán. Ante la pregunta, ella evitó entrar en detalles y sólo respondió: “Estoy bien, contenta, tranquila, feliz de volver y, nada, ahora trabajar”, acotó.

No conoce a la nueva novia de Paolo Guerrero:

El programa de espectáculos también entrevistó a Alondra García Miró en el aeropuerto Jorge Chávez y le consultaron por el nuevo romance que habría iniciado el futbolista con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. “No la conocía... igual espero que les vaya bien”, acotó.

