En un reciente encuentro con la prensa, Alondra García Miró aseguró que ya no tiene “ningún problema” para grabar escenas candentes en los futuros proyectos televisivos en los que participe. Además, detalló que actualmente está soltera y dedicada a sus negocios.

“Lo he pensado, pero ahorita tengo proyectos acá en el Perú y por ahora estoy enfocada en eso, pero quién sabe más adelante, me encantaría”, dijo a Trome cuando se le preguntó si hay planes de trabajar algún nuevo proyecto con Televisa.

Respecto a si regresará a la pantalla chica con una próxima serie o telenovela, Alondra García Miró comentó: “No puedo contar, pero les prometo que cuando sea el momento ahí les contaré”. Sin embargo, sí adelantó que “para el próximo año” habrán novedades.

Asimismo, cuando le preguntaron si ahora ya no tiene problemas en hacer escenas de besos señaló que efectivamente los podría hacer con total normalidad. “Ja, ja, ja, ya no, ningún problema. Ja, ja, ja”, expresó.

“No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa”, respondió cuando le preguntaron si era un mito o verdad que su expareja Paolo Guerrero le molestaba estas escenas.

De otro lado, Alondra no quiso responder si tenía pretendientes, lo que sí aseguró es que está viviendo una etapa en su vida. “Ja,ja, ja, ¿pretendientes?, mejor no voy a responder el tema. Pero estoy muy bien y tranquila”, comentó. “Creo que ahorita estoy pasando una bonita etapa de mi vida en general, me está saliendo mucho trabajo. Tengo salud, a mi familia bien, qué más puedo pedir. Estoy muy agradecida en todo en general en la vida”, añadió.

Las declaraciones de Alondra García Miró se dan dos años después de que debutara en la telenovela “Te volveré a encontrar”, que se emitió por América Televisión. En aquel entonces, la modelo tenía una relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, quien en una recordada conversación con su amigo y colega Jefferson Farfán dijo que si su entonces pareja participaba en una escena de besos, “no estaría con ella”.

