En la reciente emisión de su programa de YouTube, Erick Osores decidió referirse a las fuertes acusaciones que hizo Paolo Guerrero contra él y su compañero Gonzalo Núñez. Como se recuerda, el ‘Depredador’ dijo que “estos tipos son pagados para hacerme daño y para perjudicarme”.

El comentarista deportivo manifestó que el futbolista no podría demostrar que le pagan para difamarlo. “No podrías demostrar jamás que alguien nos paga a nosotros”, resaltó. “Para mi Paolo se equivocó, se molestó, se calentó, para mí no pasa nada. Y esto no cambia un ápice de lo que pienso de Paolo Guerrero”, añadió.

Pese a las diferencias, Osores resaltó que desea que le vaya bien a Guerrero en la última etapa de su carrera como futbolista. “Yo le deseo que tenga un gran final a Paolo, se lo merece, ha tenido cuatro años de m.. pobre muchacho, se la ha pasado lesionado, castigado y lesionado”, comentó.

No obstante, le dejó un particular mensaje al excapitán de la selección peruana, indicando que le falta el respeto a los hinchas de Alianza Lima al pretender vestir la camiseta blanquiazul recién cuando tenga 41 años y ya no tenga el físico deseado para un futbolista.

“Ahora, si tú me preguntas qué pienso de Paolo en el tema Alianza ¿qué cosa quieres venir con muletas? No seas sinvergüenza, hermano, ven a jugar entero, eso es lo que pienso. Si vas a venir a Alianza a jugar por el equipo de tus amores ven completo, no vengas con 41 años, no le faltes el respeto a la gente tampoco. Eso no le ha gustado a la gente”, resaltó.

