Alejandra Baigorria y su pareja Said Palao se mostraron apenados luego que conocieran que Flavia Laos la pasó mal debido a que sufrió de un robo durante el “closet sale” que organizó el último fin de semana.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la empresaria comentó que ella, a diferencia de Flavia, hubiera tomado medidas más extremas con la supuesta ladrona.

“Flavia como que ha tomado las cosas, o sea, se ha puesto a llorar y todo y no ha posteado la cara de la chica porque obviamente ha seguido el protocolo que le dijo los policías. Yo, sinceramente, hubiera puesto su cara y le digo demándame, demándame ya, porque de verdad que es, yo la he visto a Flavia trabajar tan duro en su closet sale para que todo salga perfecto, cada detalle, cada bolsa, cada cosa como para que venga gente así a robarse las cosas como si nada, como si a nosotros no nos costara todo”, puntualizó.

Asimismo, la chica reality comentó que este sábado realizará su “closet sale” y advirtió a los futuros asistentes que estará alerta para evitar algún incidente como el que le tocó vivir a la novia de Austin Palao.

“A mí me daría cólera, yo creo que si agarro una de esas le meto un sopapo de frente, me encantaría agarrar a una de esas y meterle un jalón de pelos y sacarla a la calle. De verdad que da cólera porque uno de verdad trabaja duro, es más, yo tengo un closet sale este sábado, voy a estar ahí mirando, pero todo a ver que no se atrevan a llevarse ni un caramelo”, comentó.

Por su parte, Said Palao hizo una reflexión después del supuesto robo de prendas en el closet sale de su cuñada. “Complicado, lamentablemente hoy en día tenemos que guardar medidas para que no te roben, lamentablemente está a flor de piel, entonces uno tiene que tomar las medidas, Flavia se confió un poquito y eso le costó que haya gente malintencionada y se aprovechen, que es una pena, pero yo creo que con esto va a aprender que a la próxima va a tener que tomar medidas mucho más fuertes con el tema de la seguridad”, señaló.

