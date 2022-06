Luego de las polémicas imágenes que protagonizó junto a Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro brindó detalles de cómo es su actual relación con su expareja y madre de sus hijos, la actriz Érika Villalobos.

“Vamos a ser padres de nuestros hijos toda la vida y ellos necesitan estar bien, más allá de los problemas que esto puede haber generado”, se sinceró en una entrevista con al diario Trome.

El conductor de “La banda del chino” negó que haya hablado con Villalobos de una reconciliación; sin embargo, reconoció que están tratando de mantener la comunicación por sus hijos.

“Estamos tratando de llevarnos lo mejor posible, de comunicarnos, de ayudarnos en algunas cosas. Si mis hijos tuvieran 25 años, a lo mejor la situación seria otra”, expresó.

Aldo explicó que se presentó en el musical “Todos vuelven”, donde actúa Érika Villalobos, porque respeta y admira su actuación, y disfruta de verla sobre el escenario. Además, fue a ver a su hija, quien también participó en dicha obra de teatro.

Asimismo, Aldo Miyashiro también se animó a revelar cómo está su estado emocional. “Todavía no estoy al 100%, estoy llevando terapia para estar mejor, me duele haber lastimado a la gente que quiero, pero soy consciente que la vida tiene que continuar y que yo tengo que trabajar porque no soy hijo de millonarios, tengo que ver cómo hacer, pararme, levantarme, respirar y salir, tengo hijos en la universidad y esas cuentas las pago yo”, agregó.

No tomará acciones legales

La figura de América Televisión aseguró que no tomará “ninguna acción legal” contra los programas de espectáculos que lo criticaron tras ser captado besándose con la reportera Fiorella Retiz. “Me hago responsable de mis actos”, señaló.

Miyashiro resaltó que no tiene la obligación de “darle explicación a nadie” por sus actos. “Ni a los medios, ni a las personas. Solo tengo que darle una explicación a la gente que yo quiero y a la gente que yo lastimé”, recalcó.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro se refiere a comentarios indolentes

Aldo Miyashiro se refiere a comentarios indolentes





TE PUEDE INTERESAR