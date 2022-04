Luego que Aldo Miyashiro pidió perdón a nivel nacional por su ‘ampay’ con la reportera Fiorella Retiz. Las cámaras del programa “Amor y Fuego” fueron en busca del presentador a las afueras de su canal.

El conductor de América TV salió de las instalaciones de su canal con un carro que fue conducido por un chofer. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los reporteros de “Amor y Fuego” lo persiguieran con su movilidad. Ello provocó el auto de Miyashiro se pasara la luz roja.

Ante esta infracción, el carro de Aldo fue detenido por un policía. Esto fue aprovechado por los hombres de prensa, quienes se acercaron con sus cámaras para grabar la bochornosa situación.

Miyashiro bajó la luna del auto y le pidió a la autoridad las disculpas del caso y así poder escapar de las cámaras. Su pedido fue escuchado y el policía lo dejó ir sin ponerle alguna papeleta.

Antes de retirarse, el presentador de “La banda del Chino” dijo que no volverá a declarar sobre su ‘ampay. “Escúchame (le decía al reportero de ‘Amor y Fuego’) una cosa, no más te voy a decir, que no voy a poder declarar. Ya sé que es su trabajo. Ya hablé y no voy hablar más. Me siento mal”, dijo Miyashiro antes de que su carro volviera a moverse.

Aldo Miyashiro reapareció en la televisión tras 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz emitido por el programa de Magaly Medina. El conductor de 'La banda del chino' se pronunció al respecto y pidió perdón públicamente por traicionar su confianza. "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" afirmó Miyashiro. (Fuente: América TV) "Nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida"