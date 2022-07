“Al fondo hay sitio” cada vez más interesante con los episodios de su novena temporada. Esta vez, ‘Jaimito’ protagonizó una fuerte pelea con ‘Joel’ luego que su hermano reveló su verdadera identidad con ‘Alessia’, la mujer de sus sueños.

‘Jaimito’ no se quedó callado y encaró a su hermano mayor por meterse en su vida sentimental e incluso lo insultó ante la atenta mirada de los otros integrantes de su familia.

“No te acabas de dar cuenta que me has condenado. Por qué te metes, eres un imbé*** Joel... No quiero hablar contigo nunca más”, expresó el menor de ‘Los Gonzales’.

Pese a este reclamo, ‘Joel Gonzales’ insiste en que entablar una relación sentimental con una “pituca” solo traerá problemas a su familia.

“Lo siento, pero tenía que hacerlo. No puedo permitir más daño en esta casa”, dijo tajantemente ‘Joel’, quien alguna vez se enamoró perdidamente de ‘Fernanda De Las Casas’ en temporadas pasadas.

AFHS: Jaimito encara a Joel por revelar la verdad a Alessia

VIDEO RECOMENDADO

Diego Boneta habló sobre temporada final de “Luis Miguel: la serie”

"Luis Miguel, la serie" emite este jueves a través de Netflix su última temporada, con la que cierra el ciclo y recoge tanto grandes momentos de la juventud del llamado Sol de México como momentos más duros, hasta que le ofrecen hacer esta producción. (Fuente: EFE)