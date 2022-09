El capítulo 64 de “Al fondo hay sitio” sigue generando comentarios por parte de los seguidores de la serie que se emite por América Televisión. Los protagonistas de la escena que vienen dando de qué hablar fueron interpretadas por ‘Diego Montalbán’ (Giovanni Ciccia) y su hijo ‘Cristóbal’ (Franco Pennano).

En la inauguración del restaurante de Diego, Cristóbal logró sorprender a todos por la buena sazón; sin embargo, todo se vino abajo cuando le pidieron que muestre su talento en la cocina en vivo.

Es así que Diego Montalbán descubrió que su hijo nunca estudió gastronomía en Europa y lo estuvo engañando en todo este tiempo. Al conocer la verdad, el empresario mantiene una tensa conversación con su hijo en la casa de Francesca Maldini.

Diego Montalván discute con Cristóbal

“¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos”, fueron las duras palabras de Diego Montalbán a su hijo.

Cristóbal trató de justificar su grave error; sin embargo, su padre termina tirándole una bofetada. Luego de la fuerte discusión, ‘Diego Montalbán’ (Giovanni Ciccia) se quiebra y es consolado por Francesca Maldini. Y tras ello, confronta nuevamente a su hijo, a quien le termina pidiendo que se retire de la casa, pues no podía tener cerca a alguien que le vio la cara de tonto todo este tiempo.

El mejor capitulo de toda la temporada, que bueno que incluyeron de nuevo a Giovanni Ciccia #AFHS pic.twitter.com/gq4Fwxhe4m — Kiara Guzman (@KiaraGu12654987) September 22, 2022

Esta escena logró que el nombre de Giovanni Ciccia se convirtiera en tendencia en Twitter, donde viene recibiendo el aplauso de los internautas.

“Giovanni Ciccia qué tremendo actor eres Dios mío, la tensión que vi en esta escena! Ufff! Me dejó temblando. Lo sentí. Toda esta escena te las has llevado. ¡Que actor tenemos! ¡Tremenda escena! #AFHS”, “Gran clase de actuación la que ha dado Giovanni Ciccia”, “El mejor capítulo de toda la temporada, que bueno que incluyeron de nuevo a Giovanni Ciccia”, son solo algunas reacciones de los fans.

Que nadie nunca te diga que Al Fondo Hay Sitio es una novelita más o un programita cualquiera. Viene por más de una década siendo la mejor teleserie hecha en 🇵🇪. Tuvo y tiene a los mejores actores del medio local. Grande Giovanni Ciccia y Franco Pennano. Me han hecho llorar.#AFHS — Franco Gonzales Mejía (@FrancoPal2026) September 22, 2022

Gran clase de actuación la que ha dado Giovanni Ciccia 👏🏻👏🏻👏🏻 #AFHS pic.twitter.com/eKgNEloROW — Naty Flores (@iamnatyflores) September 22, 2022

Giovanni Ciccia qué tremendo actor eres Dios mío, la tensión que ví en esta escena! Ufff! Me dejó temblando! Lo sentí! Toda esta escena te las has llevado! ¡Que actor tenemos! ¡Tremenda escena! #AFHS #AlFondoHaySitio pic.twitter.com/cbEl9Zq7Mu — LaDaniGT || I love CUM (@LaDaniGT) September 22, 2022

Que buen capitulo el de hoy, las expresiones de Giovanni Ciccia y la cara de terror de Cristobal cuando Diego se acerca a pegarle, me quedé 😨😱 #AFHS https://t.co/2WqtgsKftY — Sergio (@sergiofab98) September 22, 2022

El sufrimiento de Diego al ver la farsa de su hijo es digna de un Oscar… Giovanni Ciccia es un capo #AFHS pic.twitter.com/PKe7C6PLU7 — Diego Fernandez Arteaga (@cobaya2101) September 22, 2022

