¡Cada vez falta menos! Este jueves 26 de mayo se reveló el nuevo avance de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” 2022, luego de cinco años desde que se emitió su capítulo final.

Según se puede apreciar en las imágenes, aparentemente, las nuevas aventuras de las familias Gonzales y Maldini se escribirá en un nuevo barrio. “Muy pronto, Al fondo hay sitio”, es el mensaje que deja la voz en off, mientras se muestran imágenes de los pies de algunas personas que caminan por el que sería el nuevo barrio.

En las imágenes también se pudo ver un cuadro de la querida y entrañable Doña Nelly (Irma Maury), un chifón y, aparentemente, el sombrero y maleta de Don Gilberto (Gustavo Bueno).

Las nuevas imágenes fueron bien tomadas por sus seguidores, quienes se mostraron ansiosos por el estreno y, además empezaron a especular que la popular Doña Nelly podría volver en la nueva temporada.

“Se imaginan que reviva la doña Nelly”, “Al fin, voy a prender mi tv por ustedes”, “Qué emoción”, “Realmente los extrañaba, es muy emocionante volver a verloS, claro que no va a ser lo mismo hay nuevos personajes, ya quiero verlos”, “Dios mío, lloraré de felicidad”, son algunas reacciones de sus fans.

¿Cuándo se estrena AFHS?

En la alfombra roja de la película “Encintados”, donde Magdyel Ugaz es la protagonista, Gustavo Bueno -actor que da vida ‘Don Gilberto’- se animó a revelar la posible fecha del estreno de la esperada serie que se emitirá por América Televisión.

“En julio, pero no sé en qué momento en julio, supongo que ha inicios de julio”, respondió el actor al diario El Popular.

Por su parte, Magdyel Ugaz también habló de la fecha probable del estreno de la serie de televisión de la forma parte. “Solo te digo que cada vez que hacemos las escenas no paramos de reírnos, yo siento que es con “Ju” pero no puedo decir más. Junio o Julio, no lo sé”, reveló Magdyel para las cámaras de “En boca de todos”.

