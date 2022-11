El programa de espectáculos ‘Magaly TV La firme’ presentó, en su reciente edición, al cantante Deyvis Orosco entrando y saliendo de un sauna donde dan masajes tántricos con “final feliz”. El artista ingresó por la tarde al local y se retiró en la madrugada.

Ante este hecho, la periodista Magaly Medina mostro su indignación debido a que Orosco tiene un horario muy ocupado y según la conductora debería aprovechar su tiempo libre para estar con su esposa, Cassandra Sánchez y su pequeño hijo.

“No sabíamos que Deyvis Orosco era aficionado a los saunas... Decidimos investigar qué tan atractivo es este sauna para que algunos como Deyvis Orosco pasen horas de horas allí, debe tener juegos divertidos para que alguien entre en la tarde y salga a las 2 de la mañana... Parece que hay gente que le gusta los saunas, pero ese sauna a mí ya me parecería super sospechoso si alguien cercano a mí va a un lugar donde sabes que hay “masajes con final feliz”. No sé, pero a mí no se me cocina, ¿la esposa sabrá? Cassandra, buena pregunta porque 2 y 47 de la mañana, qué haces hasta esa hora, sabiendo que entró en la tarde y te quedas hasta la madrugada”, expresó Magaly Medina.

“Te quedas como si no tuvieras casa, una familia, porque uno lo que más quiere porque uno tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos que nos deja el día para estar con las personas que amamos. Yo creo, esa es mi manera de pensar, pero a veces hay gente que prefiere estar más alejado mejor y miren él siempre postea esas cosas (que extraña a asu familia)”, agregó.

Pero allí no quedaron sus cometarios. La conductora de televisión dejó entrever que Cassandra Sánchez debería pedir explicaciones al cantante sobre su visita al mencionado sauna.

“Bueno, como siempre digo, lo que realmente valen son los hechos, palabrería no vale para nada, no sirve si no están acompañados de hechos. Una madrugada de viernes en la noche, todo el mundo quiere viernes en la noche para estar con su familia, con su pareja los fines de semana, no decimos más, ahí lo dejamos, total, a quien tiene que pedir explicaciones, no somos nosotros”, acotó.





VIDEO RECOMENDADO

Maricucha vuelve a la pantalla chica, aquí lo detalles

Maricucha se estrena el 15 de noviembre