Adamari López y Andrea Meza tuvieron un acalorado intercambien de palabras en el set de “Hoy Día” cuando comentaban el rumor de que la relación entre la expareja de Shakira, Gerard Piqué, y su novia Clara Chía estaría en crisis.

“Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él, él es el que no sabe qué quiere”, opinó la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza.

Adamari no se mostró de acuerdo con el comentario de su compañera e intervino para decir: “¿Cómo que Clara Chía no es culpable de nada? Ella sabía que estaba metida dentro de una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer”.

Esto generó que Andrea cuestionara a Adamari, pues dio por sentado que se había posicionado a favor de Piqué, restándole culpa de supuestamente haber engañado a Shakira. “No, no, no ¿Quién fue quien rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre: ‘Tú estás bien, tú tranquilo. Si a ti te coquetean, pues ni modo’”, respondió la ex reina de belleza.

Sin embargo, López no se quedó callada y aclaró que en ningún momento intentó restar responsabilidad a Gerard Piqué, y remarcó que ella considera que tanto el futbolista como Clara Chía actuaron mal. “No estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. O sea, una mujer que está en una relación sabiendo que tiene una relación con otra... No, no es una roba marido, pero está mal. Es una mujer que no tiene principios. No le estoy quitando culpas a él”, remarcó Adamari.

Finalmente, La Penélope Menchaca intervino entre ambas para mostrarse a favor de las dos posturas, y brindó su opinión. “Está mal, pero el que estaba comprometido era él”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Adamari López se reencuentra con Luis Fonsi

Adamari López se reencuentra con Luis Fonsi. (Video: Telemundo)