¿Por qué las personas que trabajan buscan estudiar una carrera universitaria?

Muchos adultos no lograron tener una carrera universitaria en su juventud, y ahora que trabajan, buscan opciones de formación para garantizar su desarrollo personal y crecimiento profesional.

Entre las opciones de estudio se encuentra la modalidad presencial, estudio a distancia y una tercera modalidad que une ambas: CPET (carreras profesionales para personas que trabajan) de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), licenciada por SUNEDU, donde la persona puede asistir a clases periódicamente y además recibe cursos en línea.

Pero las ventajas que brinda CPET no solo son para los adultos que trabajan, sino para jóvenes que viven en lugares alejados o cuentan con horarios complicados. El vicerrector de la UCH, Dr. Milciades Hidalgo, señala que esta modalidad ayuda a la inclusión social, pues impulsa a la comunidad menos favorecida a iniciar estudios que en algún momento no pudieron realizar.

“Me parece bien que un país como el nuestro, con fracturas en el tema de educación, ahora se esfuerce por darle la oportunidad a los adultos que quieren crecer profesionalmente. Muchos quizá se frustran porque no pueden ascender por falta de estudios, pero ahora es su momento”, expresó el vicerrector y recalcó que esta modalidad ha agarrado fuerza por estas razones:

Flexibilidad

Podrás adaptar el estudio a tu ritmo, independientemente de tus obligaciones familiares y laborales. Hay flexibilidad en los plazos.

Accesibilidad

A cualquier hora del día, podrás ingresar al campus virtual para acceder a los contenidos formativos desde cualquier parte del mundo. Esta modalidad se presta para una mayor interacción con las tecnologías.

Ahorro

Al no tener que trasladarse frecuentemente hasta la institución educativa, ahorrarás en tiempo y dinero.

Disciplina

La metodología hará que te autorregules. Esta acción influirá en tu personalidad, convirtiéndote en una persona más disciplinada y responsable.

Networking

Las sesiones presenciales permiten que interactúes con profesionales, tanto compañeros como docentes, lo que convierte a estas clases en auténticas sesiones de networking, con un reconocimiento de la experiencia laboral obtenida.

Calidad

Contarás con docentes calificados para desarrollar una metodología educativa especialmente diseñada para adultos, esto permitirá el perfeccionamiento de conocimientos adquiridos empíricamente.

Si al leer estos beneficios te has animado por iniciar o retomar tus estudios mientras trabajas, la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) te ofrece su propuesta CPET – Carreras profesionales para personas que trabajan.

Esta modalidad te brindará sólidos conocimientos para desarrollar tus capacidades, potenciar tus habilidades y el know how de tu experiencia con la finalidad de convertirte en un profesional competitivo, creativo, con sólidos valores y de alta inserción en el mercado laboral.

Las carreras profesionales que te ofrece CPET son: Administración, Ingeniería de Sistemas e Informática y Contabilidad con mención en Finanzas.