Perú: ¿trabajas en el Estado y ahora quieres estudiar una maestría?

Los servidores públicos que deseen realizar estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo pueden participar en la quinta convocatoria de Reto Excelencia, que financia maestrías y doctorados a quienes quieran mejorar su performance en el Estado.

Según informaron voceros de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), los interesados en participar en la última convocatoria pueden postular hasta el 4 de diciembre próximo. Solo tienen que llenar el formato de inscripción disponible en este enlace.

Las evaluaciones de las postulaciones se realizarán desde la fecha de inscripción, por un plazo aproximado de 30 días. El gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de Servir, Cristian León Vilela, explicó algunos requisitos fundamentales:

-Tener nacionalidad peruana.

-“Prestar servicio al Estado”:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ana-el-peru-existen-159-cuencas-hay-cuidar-679608.aspx en cualquier régimen laboral o vínculo de contratación durante dos años consecutivos e ininterrumpidos, o cuatro años acumulados al momento de postular a la convocatoria.

-Contar como mínimo con grado de bachiller.

-Presentar una carta de presentación de una universidad reconocida por Servir.

-Las maestrías o doctorados tienen que ser en las áreas de estudio de gestión pública, economía, ingeniería, ciencias del medio ambiente, salud, ciencias básicas, educación y ciencias agropecuarias.

León Vilela comentó que este programa de “crédito–beca” convoca abiertamente durante todo el año para responder justamente a los diferentes cronogramas de las universidades del mundo.

“Concedemos un préstamo en dólares que se devuelve en soles, y que se condona si el servidor público se compromete a retornar a su institución o trabajar en otra entidad pública durante tres años”, precisó el funcionario.

oportunidad única

Además del monto de financiamiento que puede llegar a los $50,000, la tasa de interés, por este monto, es la más baja del mercado, pues es de 5% al año, destacó Vilela León.

Inclusive, dijo, Reto Excelencia les otorga un periodo de gracia de seis meses, posterior al término de sus estudios, para empezar a pagar el crédito sin que eso genere interés alguno.

Una ventaja que tiene resultados positivos: 9 de cada 10 beneficiarios retorna al Estado, la tasa de morosidad es del cero por ciento y más de 100 estudiantes culminaron sus maestrías o doctorados en prestigiosas universidades como Oxford, Stanford, Complutense de Madrid, o The London School of Economics an Political Science (Reino Unido).

este video te puede interesar

Joven peruana ganó concurso internacional de ciencias

Joven peruana ganó concurso internacional de ciencias. (Video: Tv Perú)

Fuente: Agencia Andina